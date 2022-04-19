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1 час назад

Саблистка Егорян опровергла утверждения о завершении карьеры

Матч ТВ

Саблистка Яна Егорян пояснила, что подразумевалось под ее словами о завершении карьеры, если она не отберется на Олимпиаду-2024.

Саблистка Егорян опровергла утверждения о завершении карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Логично, что если мы не сможем поехать на соревнования по отбору на Олимпиаду, то на Игры мы никак не попадем. И, соответственно, нет никакого смысла готовиться к ним. Мне не 16 лет, чтобы я могла еще на пять-шесть Олимпиад пойти. Но это не значит, что я близка к завершению карьеры. Ни о каком уходе речи нет, — сказала Егорян «Матч ТВ».

Она добавила, что уже выступила на чемпионате России, а вскоре ее ждет турнир сильнейших в Новогорске.

— Если в августе будет Спартакиада, скорее всего, поеду на нее. Будем ждать допуска на международные соревнования и надеяться, что все же сможем попасть на Олимпийские игры в Париж, — добавила двукратная олимпийская чемпионка.

Летние виды спорта,Яна Егорян,
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