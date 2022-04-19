Саблистка Егорян опровергла утверждения о завершении карьеры

— Логично, что если мы не сможем поехать на соревнования по отбору на Олимпиаду, то на Игры мы никак не попадем. И, соответственно, нет никакого смысла готовиться к ним. Мне не 16 лет, чтобы я могла еще на пять-шесть Олимпиад пойти. Но это не значит, что я близка к завершению карьеры. Ни о каком уходе речи нет, — сказала Егорян «Матч ТВ».