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1 час назад

Чемпионка мира по велоспорту среди юниоров Гареева дисквалифицирована на два года

ТАССиещё 1

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на два года обладательницу золотой медали юниорского чемпионата мира 2019 года по велогонкам на шоссе Айгуль Гарееву за пропуск трех допинг-тестирований в течение года. Об этом ТАСС во вторник сообщил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

Чемпионка мира по велоспорту среди юниоров Гареева дисквалифицирована на два года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Айгуль дисквалифицирована РУСАДА на два года, я очень расстроен таким решением, - сказал Абрамян. - Я думаю, что эта молодая спортсменка не бросит велосипед, она будет тренироваться самостоятельно в ожидании конца дисквалификации".

Гареева в 2019 году выиграла юниорское первенство мира в индивидуальной гонке на время. На взрослом чемпионате России - 2021 в Пензе она стала четвертой как в индивидуальной, так и в групповой гонке. После этого турнира 20-летняя Гареева не принимала участия в других соревнованиях. С 17 сентября 2021 года она находилась во временном отстранении из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Как ранее сообщал ТАСС главный тренер, Гареева не была уличена в употреблении допинга, ее отстранили от спорта только за нарушение правил доступности для тестирования.

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