Чемпионка мира по велоспорту среди юниоров Гареева дисквалифицирована на два года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на два года обладательницу золотой медали юниорского чемпионата мира 2019 года по велогонкам на шоссе Айгуль Гарееву за пропуск трех допинг-тестирований в течение года. Об этом ТАСС во вторник сообщил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

"Айгуль дисквалифицирована РУСАДА на два года, я очень расстроен таким решением, - сказал Абрамян. - Я думаю, что эта молодая спортсменка не бросит велосипед, она будет тренироваться самостоятельно в ожидании конца дисквалификации".

Гареева в 2019 году выиграла юниорское первенство мира в индивидуальной гонке на время. На взрослом чемпионате России - 2021 в Пензе она стала четвертой как в индивидуальной, так и в групповой гонке. После этого турнира 20-летняя Гареева не принимала участия в других соревнованиях. С 17 сентября 2021 года она находилась во временном отстранении из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.