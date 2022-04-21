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3 часа назад

Двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту раскритиковала трансгендерную политику МОК

Матч ТВ

Двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту Кэти Арчибальд раскритиковала трансгендерную политику Международного олимпийского комитета (МОК) и других спортивных организаций.Ранее Международный союз велосипедистов (UCI), а следом и национальная федерация Великобритании не допустили до женских соревнований трансгендера Эмили Бриджес.

Двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту раскритиковала трансгендерную политику МОК
Фото: REUTERSREUTERS

По мнению 28-летней спортсменки, руководящим органам в спорте было бы неправильно игнорировать науку, которая показывает, что женщины-трансгендеры сохраняют преимущество в силе и выносливости.

— Меня огорчает Международный олимпийский комитет, который говорит мне, что не должно быть предполагаемого преимущества для спортсменов с гендерной идентичностью, отличной от их пола. Я читаю это и слышу, что мои титулы чемпионки мира и олимпийские медали были выиграны в категории людей, которые просто не выкладываются так сильно, как мужчины. Поражение женщинам-трансгендерам (бывшим мужчинам) связано не с биологией, а с мышлением. Но люди, которые это говорят, неправы. Сохраняющееся преимущество людей, переживших переход от мужчины к женщине, в силе и выносливости, с подавлением тестостерона или без него, хорошо задокументировано. Глобальный руководящий орган велоспорта, по признанию его президента, знает об этом. Но они решили отложить действия до тех пор, пока это не стало личным для одного гонщика. Это было несправедливо, — сказала Арчибальд, слова которой приводит The Guardian.

В своем заявлении Арчибальд также призвала руководящие органы таких видов спорта, как велоспорт, триатлон и гребля, объединиться для разработки политики, основанной на науке, а также сделать свой вид спорта более привлекательным для спортсменов-трансгендеров.

— Но я хотела бы, чтобы мы сделали всё это, не жертвуя одним из основополагающих столпов спорта — честностью, — добавила спортсменка.

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