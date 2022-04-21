Двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту раскритиковала трансгендерную политику МОК

— Меня огорчает Международный олимпийский комитет, который говорит мне, что не должно быть предполагаемого преимущества для спортсменов с гендерной идентичностью, отличной от их пола. Я читаю это и слышу, что мои титулы чемпионки мира и олимпийские медали были выиграны в категории людей, которые просто не выкладываются так сильно, как мужчины. Поражение женщинам-трансгендерам (бывшим мужчинам) связано не с биологией, а с мышлением. Но люди, которые это говорят, неправы. Сохраняющееся преимущество людей, переживших переход от мужчины к женщине, в силе и выносливости, с подавлением тестостерона или без него, хорошо задокументировано. Глобальный руководящий орган велоспорта, по признанию его президента, знает об этом. Но они решили отложить действия до тех пор, пока это не стало личным для одного гонщика. Это было несправедливо, — сказала Арчибальд, слова которой приводит The Guardian.