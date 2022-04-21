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1 час назад

Первая команда Москвы стала чемпионом России в командных соревнованиях среди шпажисток

ТАСС

Первая команда Москвы по фехтованию завоевала золотые медали чемпионата России в командных соревнованиях среди шпажисток. Соревнования проходили в четверг на федеральной территории Сириус.

Первая команда Москвы стала чемпионом России среди шпажисток
Фото: ТАССТАСС

В финале первая команда Москвы в составе Айзанат Муртазаевой, Анастасии Рустамовой и Виолетты Колобовой (запасной была Анна Гзюнова) победила вторую команду Московской области, за которую выступали Юлия Полозова, Анастасия Балягина и Анастасия Воробьева (запасная - Светлана Халитова). Финальная встреча завершилась со счетом 37:30.

Бронзовыми призерами чемпионата России стала первая команда Московской области. Кристина Ясинская, Татьяна Андрюшина, Анастасия Солдатова и Марина Кесаева победили команду Санкт-Петербурга, за которую выступали Мария Образцова, Виктория Кузьменкова, Анастасия Антонова и Алиса Черепанова. Встреча завершилась со счетом 45:33.

Колобова является бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях шпажисток, а также двукратной чемпионкой мира.

Открытый чемпионат России по фехтованию завершится 24 апреля. В турнире также принимают участие 19 спортсменов из Белоруссии.

Летние виды спорта,Татьяна Андрюшина,Анастасия Солдатова,Виолетта Колобова,Анастасия Воробьева,
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