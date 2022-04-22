Свищев назвал отстранение пловца Рылова от соревнований русофобским

Решение Международной федерации плавания (FINA) отстранить Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев является русофобским. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
"Это решение необходимо оспаривать, - сказал Свищев. - Рылов высказал свою гражданскую позицию, и дисквалифицировать за это - значит нарушать все международные правила. FINA вступила в ряды политизированных федераций, дискриминирующих российских спортсменов без каких-либо причин. И подобное отношение к Рылову за его позицию и за российский паспорт - это русофобия, граничащая с нацизмом".
"А может быть это вообще какое-то личное отношение к Рылову? Вспомните, как его дискриминировали и провоцировали на Олимпийских играх в Токио. Истерия продолжается, а нам важно на нее своевременно реагировать. Необходимо защищать наших спортсменов, оспаривать подобные неправомерные решения, насколько мне известно, у Рылова есть 21 день, чтобы сделать это", - добавил парламентарий.
Рылов был отстранен от соревнований дисциплинарной комиссией FINA на девять месяцев. Отстранение вступило в силу с 20 апреля. Санкции в отношении Рылова введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на московском стадионе "Лужники".