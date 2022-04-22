Свищев назвал отстранение пловца Рылова от соревнований русофобским

"А может быть это вообще какое-то личное отношение к Рылову? Вспомните, как его дискриминировали и провоцировали на Олимпийских играх в Токио. Истерия продолжается, а нам важно на нее своевременно реагировать. Необходимо защищать наших спортсменов, оспаривать подобные неправомерные решения, насколько мне известно, у Рылова есть 21 день, чтобы сделать это", - добавил парламентарий.