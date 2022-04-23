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1 час назад

Россия лишится золота ЧМ-2016 по плаванию на короткой воде после дисквалификации Лобузова за допинг

Sports.ru

Россия лишится золота чемпионата мира 2016 года по плаванию на короткой воде после после дисквалификации Артема Лобузова.

Россия лишится золота ЧМ-2016 по плаванию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Международную федерацию плавания (FINA). В марте спортсмен был дисквалифицирован за допинг на четыре года, при этом его результаты с 27 июля 2014-го должны быть аннулированы.

В 2016 году мировое первенство проходило в канадском Уинсоре. Тогда Лобузов в составе сборной России выиграл эстафету 4x200 м вольным стилем.

После его дисквалификации победа перейдет к команде США.

Летние виды спорта,Артем Лобузов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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