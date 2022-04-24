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51 минуту назад

Российский пловец отреагировал на решение США отобрать золотые медали

Илья Родин

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Красных заявил, что не получал письма от Международной федерации плавания (FINA). Никто не требовал от него вернуть золотые медали чемпионата мира 2016 года по плаванию на короткой воде. Об этом пишет ТАСС.

Российский пловец отреагировал на решение США отобрать золотые медали
Фото: ТАССТАСС

«Пока лично ко мне никто не обращался. Из FINA никто не писал, - сказал Красных. - Не знаю, насколько это правильно - забирать медаль спустя восемь лет», - отметил спортсмен.

Ранее сообщалось, что из-за дисквалификации Артема Лобузова российскую команду пловцов лишат золотых медалей, полученных на чемпионате мира в 2016 году.

Золото российских пловцов отдадут американцам

«В соответствии со статьей DC11.2 Всемирного антидопингового кодекса WADA, все члены команды дисквалифицированы. Им предложено вернуть свои медали. FINA перераспределит награды», - говорится в сообщении.

Отмечается, что золотые медали после перераспределения получит команда США.

Летние виды спорта,Артем Лобузов,Александр Красных,Всемирное антидопинговое агентство,
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