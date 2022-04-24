Российский пловец отреагировал на решение США отобрать золотые медали

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Красных заявил, что не получал письма от Международной федерации плавания (FINA). Никто не требовал от него вернуть золотые медали чемпионата мира 2016 года по плаванию на короткой воде. Об этом пишет ТАСС.
«Пока лично ко мне никто не обращался. Из FINA никто не писал, - сказал Красных. - Не знаю, насколько это правильно - забирать медаль спустя восемь лет», - отметил спортсмен.
Ранее сообщалось, что из-за дисквалификации Артема Лобузова российскую команду пловцов лишат золотых медалей, полученных на чемпионате мира в 2016 году.
«В соответствии со статьей DC11.2 Всемирного антидопингового кодекса WADA, все члены команды дисквалифицированы. Им предложено вернуть свои медали. FINA перераспределит награды», - говорится в сообщении.
Отмечается, что золотые медали после перераспределения получит команда США.