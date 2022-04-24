Российский пловец отреагировал на решение США отобрать золотые медали

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Красных заявил, что не получал письма от Международной федерации плавания (FINA). Никто не требовал от него вернуть золотые медали чемпионата мира 2016 года по плаванию на короткой воде. Об этом пишет ТАСС.