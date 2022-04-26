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1 час назад

Рылов: «На территории своей страны я сам могу выбирать, что делать»

Елена Прошина

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отреагировал на решение Международной федерации плавания (FINA) дисквалифицировать его на 9 месяцев от соревнований под эгидой организации. Об этом пишет «Чемпионат».

Пловец Рылов прокомментировал свою дисквалификацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рылов был дисквалифицирован за то, что он посетил митинг-концерт в «Лужниках», посвященный восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

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«Дисквалифицировали и дисквалифицировали, я ничего сильно от этого не теряю. Меня пригласили на концерт, посвященный Крыму, и людям [FINA] это не понравилось. Я считаю, что это неправильно. На территории своей страны я сам могу выбирать, что делать. Я и не должен всем нравиться – только своей девушке, маме и теще (смеется)», — сказал спортсмен в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее FINA начала внутреннюю проверку на предмет возможных нарушений санкций из-за участия Евгения Рылова в чемпионате России. Результаты этой проверки будут объявлены позже. Сам пловец пояснил, что он не знал, может ли выступать на чемпионате, и был готов пропустить турнир. Но спортсмену разрешили принять участие в заплыве на дистанции 100 метров на спине, где он занял 3 место.

Летние виды спорта,Евгений Рылов,
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