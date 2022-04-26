Пловец Рылов прокомментировал свою дисквалификацию

«Дисквалифицировали и дисквалифицировали, я ничего сильно от этого не теряю. Меня пригласили на концерт, посвященный Крыму, и людям [FINA] это не понравилось. Я считаю, что это неправильно. На территории своей страны я сам могу выбирать, что делать. Я и не должен всем нравиться – только своей девушке, маме и теще (смеется)», — сказал спортсмен в эфире телеканала «Россия 24».