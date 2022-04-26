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1 час назад

Путин высказался об отстранении пловца Рылова

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин высказался об отстранении пловца Евгения Рылова от соревнований, отметив, что дело «довели до абсурда». Его слова приводит РИА Новости.

Путин высказался об отстранении пловца Рылова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, мы встречаемся с случаями, которые доводят эту ситуацию или вот такие действия, такую политику наших партнеров, до абсурда», — подчеркнул глава государства.

Так, Международная федерация плавания на девять месяцев отстранила спортсмена от соревнований лишь за присутствие на концерте, который был посвящен годовщине воссоединения России и Крыма, добавил президент.

Летние виды спорта,Евгений Рылов,Владимир Путин,
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