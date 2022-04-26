Путин высказался об отстранении пловца Рылова

Президент России Владимир Путин высказался об отстранении пловца Евгения Рылова от соревнований, отметив, что дело «довели до абсурда». Его слова приводит РИА Новости .

«К сожалению, мы встречаемся с случаями, которые доводят эту ситуацию или вот такие действия, такую политику наших партнеров, до абсурда», — подчеркнул глава государства .

Так, Международная федерация плавания на девять месяцев отстранила спортсмена от соревнований лишь за присутствие на концерте, который был посвящен годовщине воссоединения России и Крыма, добавил президент.