Татьяна Тарасова: Валиева подняла мировое фигурное катание на большую высоту

Фигуристка является олимпийской чемпионкой в командном первенстве

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила свое восхищение Камилой Валиевой.

"Камила Валиева - уникальная девочка, уникального таланта. Она действительно подняла мировое фигурное катание на большую высоту. Эта высота творческая и техническая", - приводит слова Татьяны Анатольевны "РБК-Спорт".

Напомним, фигуристка выиграла олимпийское золото Пекина в командном турнире в составе сборной России, однако не смогла завоевать медаль в соревнованиях одиночниц.