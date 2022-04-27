Тренера из Англии отстранили за грубое обращение с девочками

Тренер сборной Великобритании по спортивной гимнастике Лиз Кинкейд отстранена от команды из-за грубого обращения со спортсменками.

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Об этом сообщает BBC Sport. Расследование началось после того, как тренера обвинили в негативном влиянии на психическое здоровье одной из гимнасток.

Еще две девушки позднее сообщили, что Кинкейд вынуждала их тренироваться с серьезными травмами, а также позволяла себе недопустимые высказывания о весе своих подопечных, пытаясь пристыдить их.