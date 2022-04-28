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56 минут назад

Сестры Аверины не планируют в ближайшее время выступать на соревнованиях

ТАССиещё 3

Арина и Дина Аверины не собираются в ближайшее время принимать участие в соревнованиях по художественной гимнастике. Об этом ТАСС в четверг сообщила Арина Аверина после участия в церемонии открытия международного турнира по художественной гимнастике Evgeniya cup.

Сестры Аверины поделились планами на ближайшие соревнования
Фото: ТАССТАСС

"Пока мы не будем участвовать в каких-то соревнованиях. Мы сейчас лечимся, восстанавливаемся и просто поддерживаем форму", - сказала спортсменка.

Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, помимо 18 золотых наград, на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.

Первый международный турнир по художественной гимнастике Evgeniya cup двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой проходит на ее малой родине, в Омске, с 28 по 30 апреля. В соревнованиях принимают участие 57 представительниц национальных сборных России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении и Грузии, а также шести регионов России.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Евгения Канаева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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