Сестры Аверины поделились планами на ближайшие соревнования

Арина и Дина Аверины не собираются в ближайшее время принимать участие в соревнованиях по художественной гимнастике. Об этом ТАСС в четверг сообщила Арина Аверина после участия в церемонии открытия международного турнира по художественной гимнастике Evgeniya cup.

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"Пока мы не будем участвовать в каких-то соревнованиях. Мы сейчас лечимся, восстанавливаемся и просто поддерживаем форму", - сказала спортсменка.

Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, помимо 18 золотых наград, на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.