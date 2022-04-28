Великая заявила, что не будет выступать на Олимпиаде, пока россиянам не вернут флаг и гимн

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая заявила, что не будет выступать на Олимпийских играх, пока российским спортсменам не вернут флаг и гимн. Об этом спортсменка заявила в четверг на Национальном форуме атлетов в Минске.
"Мало времени прошло, чтобы это осознать, у нас все люди разные, - сказала Великая. - Но я, например, участвовала в Играх в Рио-де-Жанейро, когда была такая возможность, но ограничения уже вводили против наших легкоатлетов. Уже в Токио мы поехали под флагом ROC (Олимпийского комитета России - прим. ТАСС). Мы все время наделялись, что ограничения и давление, которые были в нашу сторону, закончатся".
"Но оно только нарастало. Все должны находиться в равных условиях - выступать под своим флагом и со своим гимном. Сейчас олимпийское движение под большим вопросом. Пока не будут созданы равные условия, я бы не поехала на Игры", - добавила спортсменка.
Национальный форум атлетов проходит в Минске с участием российских и белорусских спортсменов, тренеров и функционеров. В преддверии форума состоялось совместное заседание комиссий спортсменов Олимпийского комитета России и Национального олимпийского комитета Белоруссии.