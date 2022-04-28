Великая заявила, что не будет выступать на Олимпиаде, пока россиянам не вернут флаг и гимн

"Мало времени прошло, чтобы это осознать, у нас все люди разные, - сказала Великая. - Но я, например, участвовала в Играх в Рио-де-Жанейро, когда была такая возможность, но ограничения уже вводили против наших легкоатлетов. Уже в Токио мы поехали под флагом ROC (Олимпийского комитета России - прим. ТАСС). Мы все время наделялись, что ограничения и давление, которые были в нашу сторону, закончатся".