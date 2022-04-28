Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
35 минут назад

Великая заявила, что не будет выступать на Олимпиаде, пока россиянам не вернут флаг и гимн

ТАССиещё 2

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая заявила, что не будет выступать на Олимпийских играх, пока российским спортсменам не вернут флаг и гимн. Об этом спортсменка заявила в четверг на Национальном форуме атлетов в Минске.

Великая заявила, что не будет выступать на Олимпиаде, пока россиянам не вернут флаг и гимн
Фото: ТАССТАСС

"Мало времени прошло, чтобы это осознать, у нас все люди разные, - сказала Великая. - Но я, например, участвовала в Играх в Рио-де-Жанейро, когда была такая возможность, но ограничения уже вводили против наших легкоатлетов. Уже в Токио мы поехали под флагом ROC (Олимпийского комитета России - прим. ТАСС). Мы все время наделялись, что ограничения и давление, которые были в нашу сторону, закончатся".

"Но оно только нарастало. Все должны находиться в равных условиях - выступать под своим флагом и со своим гимном. Сейчас олимпийское движение под большим вопросом. Пока не будут созданы равные условия, я бы не поехала на Игры", - добавила спортсменка.

Национальный форум атлетов проходит в Минске с участием российских и белорусских спортсменов, тренеров и функционеров. В преддверии форума состоялось совместное заседание комиссий спортсменов Олимпийского комитета России и Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Летние виды спорта,Софья Великая,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители