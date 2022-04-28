Федерация регби России будет просить допуска до соревнований в нейтральном статусе

Федерация регби России (ФРР) будет просить допуска российских команд до международных соревнований в нейтральном статусе, сообщил журналистам заместитель председателя Высшего совета ФРР Кирилл Яшенков.
Апелляция ФРР на решение о приостановке членства будет рассмотрена 11–12 мая на заседании совета World Rugby.
— Мы уверены, что 11–12 мая получим позитивный результат. Будем просить допустить нас на соревнования в нейтральном статусе. Это максимально, что возможно в текущих условиях. Нам это очень важно — в преддверие Кубка мира по регби-7, например, нашей женской сборной по регби-7, которая является одним из лидеров, нужна практика, чтобы отобраться туда.
При этом мы не ставим себе цель вернуться в те соревнования, которые уже потеряли в момент принятия решения. Маловероятно вернуться туда, где итоги уже подведены, — сказал Яшенков.
1 марта россиян временно отстранили от участия в соревнованиях под эгидой World Rugby из-за ситуации на Украине.