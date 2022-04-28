Федерация регби России будет просить допуска до соревнований в нейтральном статусе

— Мы уверены, что 11–12 мая получим позитивный результат. Будем просить допустить нас на соревнования в нейтральном статусе. Это максимально, что возможно в текущих условиях. Нам это очень важно — в преддверие Кубка мира по регби-7, например, нашей женской сборной по регби-7, которая является одним из лидеров, нужна практика, чтобы отобраться туда.