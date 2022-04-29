Универсиаду-2023 перенесли из Екатеринбурга и забрали у России

Всемирную летнюю универсиаду 2023 года перенесли из Екатеринбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на релиз Международной федерации университетского спорта (FISU).
«Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года», — говорится в заявлении организации.
Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года. Екатеринбург был единственным кандидатом на проведение мероприятия. Подготовка к нему началась в 2020 году — для его проведения в городе возвели девять новых спортивных объектов.
Соревнования должны были пройти по 18 видам спорта, в том числе по боксу, регби и самбо — эти виды были выбраны в качестве дополнительных российской стороной как организатором.
Напомним, что после начала спецоперации по денацификации Украины Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные спортивные организации лишить спортсменов РФ права участия в соревнованиях под их эгидой, а также лишить Россию права проведения международных мероприятий.
В частности, Санкт-Петербург лишили права проведения финала Лиги Чемпионов текущего сезона, Сочи — этапа «Формулы-1», Новосибирск — молодежного чемпионата мира по хоккею.