Дина и Арина Аверины объяснили отказ от участия в турнирах

«На тренировках можно построить процесс так, что нагрузка на спину будет минимальной. Просто когда ты выходишь на соревнования, то там идет максимальное напряжение, ты выкладываешься и есть риск свести лечение на нет, поэтому я не соревнуюсь», — заявила спортсменка.