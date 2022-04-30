Дина и Арина Аверины объяснили отказ от участия в турнирах

Российские спортсменки, чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали, что им мешает сейчас участвовать в соревнованиях по стране.
«Нам надо подлечиться, но мы поддерживаем форму, просто не выступаем на турнирах», — приводит слова Арины «Матч ТВ».
Дина поддержала свою сестру и заявила, что испытывает боли в спине.
«На тренировках можно построить процесс так, что нагрузка на спину будет минимальной. Просто когда ты выходишь на соревнования, то там идет максимальное напряжение, ты выкладываешься и есть риск свести лечение на нет, поэтому я не соревнуюсь», — заявила спортсменка.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина ответила на вопрос о том, есть ли вероятность, что российских спортсменов не допустят до Игр-2024, которые пройдут в Париже.