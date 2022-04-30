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43 минуты назад

Гимнастки Дина и Арина Аверины объяснили отказ от участия в турнирах проблемами со здоровьем

Российские спортсменки, чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали, что им мешает сейчас участвовать в соревнованиях по стране.

Дина и Арина Аверины объяснили отказ от участия в турнирах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам надо подлечиться, но мы поддерживаем форму, просто не выступаем на турнирах», — приводит слова Арины «Матч ТВ».

Дина поддержала свою сестру и заявила, что испытывает боли в спине.

«На тренировках можно построить процесс так, что нагрузка на спину будет минимальной. Просто когда ты выходишь на соревнования, то там идет максимальное напряжение, ты выкладываешься и есть риск свести лечение на нет, поэтому я не соревнуюсь», — заявила спортсменка.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина ответила на вопрос о том, есть ли вероятность, что российских спортсменов не допустят до Игр-2024, которые пройдут в Париже.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Ирина Роднина,Госдума,
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