Федерация бадминтона РФ ожидает решения по апелляции на отстранение

Председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов считает, что специальный орган Всемирной федерации бадминтона (BWF) в мае вынесет решение по апелляции российских спортсменов, лишенных права выступать на международных турнирах под эгидой BWF. Об этом Антропов сообщил ТАСС в понедельник.
"Мы своевременно подали апелляцию во внутренний специальный орган международной федерации, - заметил Антропов. - Решение по нашей апелляции, я думаю, будет вынесено в мае. Мы изложили в апелляции свою позицию, предварительно посоветовавшись с адвокатами. Ждем окончательного решения, после чего с нашей стороны могут быть предприняты какие-то другие действия".
Всемирная федерация бадминтона в начале марта объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за обострения ситуации на Украине, также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии.
"Наша федерация считает отстранение спортсменов неправомочным, запрет выступать по национальному признаку и введение коллективной ответственности, я считаю, является средневековьем. Тем более в основополагающих документах международной и европейской федераций написано, что спорт находится вне политики. Насколько я знаю, подавляющее число людей из мира бадминтона не поддерживают решение о нашем отстранении", - заключил собеседник ТАСС.
С 25 по 30 апреля в Мадриде проходил чемпионат Европы по бадминтону, который российские и белорусские спортсмены вынуждены были пропустить. На ЧЕ-2021, проходившем в Киеве, сборная России заняла первое место в неофициальном командном зачете, завоевав две золотые медали. Награды высшего достоинства выиграли Владимир Иванов и Иван Созонов (мужской парный разряд), а также Родион Алимов и Алина Давлетова (микст).