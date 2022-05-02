Федерация бадминтона РФ ожидает решения по апелляции на отстранение

Председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов считает, что специальный орган Всемирной федерации бадминтона (BWF) в мае вынесет решение по апелляции российских спортсменов, лишенных права выступать на международных турнирах под эгидой BWF. Об этом Антропов сообщил ТАСС в понедельник.

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"Мы своевременно подали апелляцию во внутренний специальный орган международной федерации, - заметил Антропов. - Решение по нашей апелляции, я думаю, будет вынесено в мае. Мы изложили в апелляции свою позицию, предварительно посоветовавшись с адвокатами. Ждем окончательного решения, после чего с нашей стороны могут быть предприняты какие-то другие действия".

Всемирная федерация бадминтона в начале марта объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за обострения ситуации на Украине, также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии.

"Наша федерация считает отстранение спортсменов неправомочным, запрет выступать по национальному признаку и введение коллективной ответственности, я считаю, является средневековьем. Тем более в основополагающих документах международной и европейской федераций написано, что спорт находится вне политики. Насколько я знаю, подавляющее число людей из мира бадминтона не поддерживают решение о нашем отстранении", - заключил собеседник ТАСС.