Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
36 минут назад

В федерации бадминтона России ожидают решения по апелляции на отстранение в мае

ТАССиещё 2

Председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов считает, что специальный орган Всемирной федерации бадминтона (BWF) в мае вынесет решение по апелляции российских спортсменов, лишенных права выступать на международных турнирах под эгидой BWF. Об этом Антропов сообщил ТАСС в понедельник.

Федерация бадминтона РФ ожидает решения по апелляции на отстранение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы своевременно подали апелляцию во внутренний специальный орган международной федерации, - заметил Антропов. - Решение по нашей апелляции, я думаю, будет вынесено в мае. Мы изложили в апелляции свою позицию, предварительно посоветовавшись с адвокатами. Ждем окончательного решения, после чего с нашей стороны могут быть предприняты какие-то другие действия".

Всемирная федерация бадминтона в начале марта объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за обострения ситуации на Украине, также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии.

"Наша федерация считает отстранение спортсменов неправомочным, запрет выступать по национальному признаку и введение коллективной ответственности, я считаю, является средневековьем. Тем более в основополагающих документах международной и европейской федераций написано, что спорт находится вне политики. Насколько я знаю, подавляющее число людей из мира бадминтона не поддерживают решение о нашем отстранении", - заключил собеседник ТАСС.

С 25 по 30 апреля в Мадриде проходил чемпионат Европы по бадминтону, который российские и белорусские спортсмены вынуждены были пропустить. На ЧЕ-2021, проходившем в Киеве, сборная России заняла первое место в неофициальном командном зачете, завоевав две золотые медали. Награды высшего достоинства выиграли Владимир Иванов и Иван Созонов (мужской парный разряд), а также Родион Алимов и Алина Давлетова (микст).

Летние виды спорта,Алина Давлетова,Андрей Антропов,Иван Созонов,Владимир Иванов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители