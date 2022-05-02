Польские клубы расторгли контракты с российскими бадминтонистами

Польские клубы, выступающие в Экстралиге, разорвали контракты с российскими и белорусскими бадминтонистами. Об этом ТАСС сообщила в понедельник призер чемпионатов Европы в составе сборной России Ольга Морозова, выступавшая за клуб UKS Hubal из Белостока.
Польская Экстралига состоит из 12 команд, за которые играют мужчины и женщины. Кроме Морозовой в чемпионате Польши также принимали участие такие известные российские бадминтонистки, как Евгения Косецкая (клуб ABRM Warszawa), Анастасия Семенова (KU AZS UM Lodz) и Наталья Перминова (UKS Hubal). 7 мая пройдет "Финал четырех" Экстралиги.
"Когда началась специальная военная операция, поляки еще рассматривали вариант, при котором российские и белорусские спортсмены могли продолжать выступать за польские клубы, так как клубные национальные лиги не находятся под эгидой международной или европейской федераций, - заметила Морозова. - Но затем было принято решение о полном запрете нам играть в Экстралиге. Я знаю, что подобные решения приняли в лигах Германии и Дании, где также раньше играли россияне".
Всемирная федерация бадминтона в начале марта объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за обострения ситуации на Украине, однако на национальные клубные турниры этот запрет не распространяется. Также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии.