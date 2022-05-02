Польские клубы расторгли контракты с российскими бадминтонистами

"Когда началась специальная военная операция, поляки еще рассматривали вариант, при котором российские и белорусские спортсмены могли продолжать выступать за польские клубы, так как клубные национальные лиги не находятся под эгидой международной или европейской федераций, - заметила Морозова. - Но затем было принято решение о полном запрете нам играть в Экстралиге. Я знаю, что подобные решения приняли в лигах Германии и Дании, где также раньше играли россияне".