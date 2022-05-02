Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
35 минут назад

Польские клубы расторгли контракты с российскими бадминтонистами из-за ситуации на Украине

ТАСС

Польские клубы, выступающие в Экстралиге, разорвали контракты с российскими и белорусскими бадминтонистами. Об этом ТАСС сообщила в понедельник призер чемпионатов Европы в составе сборной России Ольга Морозова, выступавшая за клуб UKS Hubal из Белостока.

Польские клубы расторгли контракты с российскими бадминтонистами
Фото: ТАССТАСС

Польская Экстралига состоит из 12 команд, за которые играют мужчины и женщины. Кроме Морозовой в чемпионате Польши также принимали участие такие известные российские бадминтонистки, как Евгения Косецкая (клуб ABRM Warszawa), Анастасия Семенова (KU AZS UM Lodz) и Наталья Перминова (UKS Hubal). 7 мая пройдет "Финал четырех" Экстралиги.

"Когда началась специальная военная операция, поляки еще рассматривали вариант, при котором российские и белорусские спортсмены могли продолжать выступать за польские клубы, так как клубные национальные лиги не находятся под эгидой международной или европейской федераций, - заметила Морозова. - Но затем было принято решение о полном запрете нам играть в Экстралиге. Я знаю, что подобные решения приняли в лигах Германии и Дании, где также раньше играли россияне".

Всемирная федерация бадминтона в начале марта объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за обострения ситуации на Украине, однако на национальные клубные турниры этот запрет не распространяется. Также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии.

Летние виды спорта,Евгения Косецкая,Наталья Перминова,Анастасия Семенова,Ольга Морозова,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители