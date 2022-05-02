Федерация велосипедного спорта РФ готова принять гонщиков из разных стран

Федерация велосипедного спорта России рассылает приглашения гонщикам из разных стран для участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом ТАСС в понедельник рассказал президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.
"У нас довольно-таки большой календарь. Плюс мы вносим изменения в единый календарный план министерства спорта, мы добавляем события. Некоторые из этих гонок делаем с международным статусом, - сказал Екимов. - Прежде всего, конечно, ожидаем белорусов, в конце мая будет Гран-при Москвы на треке, Гран-при Санкт-Петербурга на треке, потом будет международная гонка "Пять колец Москвы".
"Надеемся, конечно, что кроме белорусов еще подъедут гонщики из стран ОДКБ, стараемся делать все, что можем, в этой ситуации и, естественно, приглашения отправляем буквально всем", - добавил собеседник агентства.
Международный союз велосипедистов (UCI) 1 марта временно отстранил российские и белорусские команды и сборные от участия в международных соревнованиях. Национальные чемпионаты России и Белоруссии исключены из международного календаря UCI. Российские и белорусские спортсмены, представляющие команды не из своих стран, могут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе без национальной символики.