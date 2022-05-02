Винер-Усманова анонсировала новые международные турниры

"Это первый международный турнир, который проходит в Москве после объявления санкций, - подчеркнула Винер-Усманова. - Другие сборные к нам еще не приезжают, но девочки, которые претендуют на попадание в сборную России, уже здесь. К нам на турнир приехали гимнастки из Бельгии, Армении, Франции и Белоруссии. Конечно, мы ждем гимнасток из Азии, но у них в это время проходит чемпионат континента, мы ждем их на турнире 10 мая, который тоже будет называться международным".