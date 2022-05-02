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1 час назад

Винер-Усманова анонсировала гимнастические международные турниры в Белгороде и Ярославле

ТАССиещё 1

Представительницы сборных России по художественной гимнастике, несмотря на санкции, получат возможность полноценно соревноваться с соперницами из других стран на турнирах, которые будут проходить не только в Москве. Как сказала в понедельник журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова, международные соревнования планируется также провести в Белгороде и Ярославле.

Винер-Усманова анонсировала новые международные турниры
Фото: ТАССТАСС

"Мы должны давать возможность девочкам как можно больше соревноваться, чтобы они не чувствовали никаких моментов, ущемляющих спортивное достоинство и негативно отражающихся на спортивной форме, - сказала Винер-Усманова. - Поэтому у нас будут 10 мая соревнования, потом 26 мая, и мы все время будем эти турниры проводить. В Красноярске у нас были и будут соревнования, в Омске турнир Жени Канаевой прошел, будут в Белгороде и Ярославле. И везде кто-то из зарубежных спортсменов будет участвовать".

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С 1 по 3 мая в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходит международный турнир по художественной гимнастике, в котором принимают участие лидеры российской команды Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова и Мария Победушкина.

"Это первый международный турнир, который проходит в Москве после объявления санкций, - подчеркнула Винер-Усманова. - Другие сборные к нам еще не приезжают, но девочки, которые претендуют на попадание в сборную России, уже здесь. К нам на турнир приехали гимнастки из Бельгии, Армении, Франции и Белоруссии. Конечно, мы ждем гимнасток из Азии, но у них в это время проходит чемпионат континента, мы ждем их на турнире 10 мая, который тоже будет называться международным".

"Российские гимнастки представляют многие российские регионы. У нас есть девочки из Адыгеи, Сибири, Ульяновска, Ростова-на-Дону, со всей нашей огромной Родины", - добавила главный тренер сборной России.

Международная федерация гимнастики (FIG) из-за обострения ситуации на Украине запретила в начале марта российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой FIG.

Летние виды спорта,Лала Крамаренко,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,
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