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7 часов назад

Роднина: Зато наши клубы теперь не опозорятся в еврокубках

Евро-футбол.Ру

Известная экс-фигуристка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась по поводу отстранения российских команд от еврокубков на следующий сезон.

Роднина: Зато наши клубы теперь не опозорятся в еврокубках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Роднина сказала «РБ-Спорту», что из-за этого решения УЕФА российские клубы в следующем сезоне точно не опозорятся в еврокубках. Экс-фигуристка отметила, что по каждому виду спорта идёт планомерное исключение России, так что спорт прерывает все свои прежние традиции и требования.

Напомним, что руководители УЕФА из-за ситуации на Украине приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных матчей под эгидой организации.

Летние виды спорта,Ирина Роднина,УЕФА,Госдума,
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