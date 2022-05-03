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2 часа назад

Анастасия Близнюк станет тренером сборной Китая по художественной гимнастике в групповых упражнениях

Sports.ruиещё 3

Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

Близнюк станет тренером сборной Китая по художественной гимнастике
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

«Близнюк уезжает [работать] тренером в Китай, она является трехкратной участницей Олимпийских игр, у нее две золотые и одна серебряная медаль, которая тоже должна была быть золотой. Ее пригласили китайцы в сборную команду в групповых упражнениях, зная, что она уже опытная спортсменка. И я дала согласие. Она меня спросила, и я сказала ей: «Конечно, поезжай».

Китай – это дружественная нам страна, мы будем встречаться. Если Анастасия станет там работать, я думаю, это будет лучше для всех. Мы будем приезжать к ним соревноваться, а они – к нам. Китайская команда сильная, ее, правда, всегда немного поджимают в оценках», – сказала Винер-Усманова.

«Но ее отъезд в Китай не означает, что она завершила карьеру. Она мне сказала об этом, и я ответила: «Хорошо». Настя сейчас залечивает травму, ей требуется немного отдохнуть, чтобы все зажило. И она собирается возвращаться на четвертую для себя Олимпиаду, если та состоится для нашей страны», – добавила глава ВФХГ.

Летние виды спорта,Анастасия Близнюк,Ирина Винер,
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