Близнюк станет тренером сборной Китая по художественной гимнастике

«Но ее отъезд в Китай не означает, что она завершила карьеру. Она мне сказала об этом, и я ответила: «Хорошо». Настя сейчас залечивает травму, ей требуется немного отдохнуть, чтобы все зажило. И она собирается возвращаться на четвертую для себя Олимпиаду, если та состоится для нашей страны», – добавила глава ВФХГ.