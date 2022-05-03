Сборная РФ по пляжному футболу отстранена от международных соревнований

«Дело в том, что сейчас никто не пойдёт вразрез с решениями ФИФА и УЕФА. Мы как часть футбольной семьи и всей футбольной структуры окажемся вне международных соревнований. Нам очень тяжело это решение принять. Ничего не поделаешь, таковы сегодняшние реалии.