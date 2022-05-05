Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
40 минут назад

Европейский союз настольного тенниса: «Апелляционная комиссия решила, что решение исполкома отстранить российские клубы недействительно»

Sports.ruиещё 6

3 марта 2022 года исполком ETTU отстранил «Оренбург Газпром» и УГМК от дальнейшего участия в Европейской лиге чемпионов-2021/2022, команды должны были сыграть полуфинал между собой. Победителем соревнования была объявлена команда из Германии «Боруссия» (Дюссельдорф), выигравшая другой полуфинал.

Российские клубы по настольному теннису восстановлены в Европейской лиге
Фото: PixabayPixabay

Решением апелляционной инстанции ETTU от 27 апреля 2022 года российские клубы были восстановлены в Европейской лиге чемпионов-2021/2022, а решение от 3 марта 2022 года признано дискриминационным.

«Апелляционная комиссия решила, что решение исполнительного комитета отстранить российские клубы недействительно, как и все последующие решения (включая объявление победителя).

Это означает, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов должны быть сыграны. Исполнительный комитет не будет давать комментариев, пока не будут приняты дальнейшие решения», – заявили в пресс-службе организации.

Летние виды спорта,УГМК-Холдинг,Газпром,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители