Российские клубы по настольному теннису восстановлены в Европейской лиге

3 марта 2022 года исполком ETTU отстранил «Оренбург Газпром» и УГМК от дальнейшего участия в Европейской лиге чемпионов-2021/2022, команды должны были сыграть полуфинал между собой. Победителем соревнования была объявлена команда из Германии «Боруссия» (Дюссельдорф), выигравшая другой полуфинал.