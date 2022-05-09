Винер-Усманова отреагировала на запрет на въезд в Латвию

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова спокойно отреагировала на запрет на въезд в Латвию. Она заявила, что ее не тревожит это решение и порекомендовала журналистам обратиться к певцу Филиппу Киркорову. Об этом пишет РИА «Новости».