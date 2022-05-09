Винер-Усманова отреагировала на запрет на въезд в Латвию

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова спокойно отреагировала на запрет на въезд в Латвию. Она заявила, что ее не тревожит это решение и порекомендовала журналистам обратиться к певцу Филиппу Киркорову. Об этом пишет РИА «Новости».
«Без комментариев. Спросите лучше у Филиппа Киркорова. Спорить с ними нечего. Мне на это решение наплевать», - уточнила Винер-Усманова.
Ранее сообщалось, что латвийские власти запретили артисту Владимиру Винокуру, певцу Филиппу Киркорову, комику Евгению Петросяну и тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой въезд в страну.
Причиной такого решения стала активная поддержка российскими звездами спецоперации на Украине.