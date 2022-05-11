Бегунья потеряла сознание, выпив антисептик вместо воды

Участница забега в Японии потеряла сознание, выпив антисептик вместо воды, пишет Mothership. Путаница произошла по вине организаторов.

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По данным СМИ, студентка участвовала в забеге на 5000 метров. Примерно на середине дистанции женщине дали бутылку, в которой оказалось дезинфицирующее средство, а не вода. Выпив содержимое, спортсменка сначала пожаловалась на приступы тошноты, а потом потеряла сознание.

Организаторы забега рассказали, что антисептик хранился в пластиковых бутылках без какой-либо маркировки, поэтому произошла путаница. Всего в результате инцидента пострадали три человека — они были доставлены в больницу и, как сообщается, выздоравливают.

В полиции заявили, что проведут расследование, чтобы наказать виновных.