Победитель этапа «Джиро» выбыл из-за попавшей в глаз пробки от шампанского

Эритрейский велогонщик Биниам Гирмай досрочно завершил участие в многодневной гонке «Джиро д’ Италия» из-за травмы глаза. Как сообщает Gazetta dello Sport, накануне он стал победителем 10-го этапа гонки.

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На церемонии награждения Гирмай открыл полагающуюся на подиуме в велоспорте бутылку шампанского, однако вылетевшая пробка попала ему в левый глаз. После церемонии спортсмен отправился в госпиталь для обследования.

Для 22-летнего Гирмая эта победа стала первой на этапах гранд-туров. Кроме того, эритрейский велогонщик — первый в истории «Джиро д' Италия» темнокожий триумфатор этапа.