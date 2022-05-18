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32 минуты назад

Победитель этапа «Джиро» выбыл из-за попавшей в глаз пробки от шампанского

Елена Прошина

Эритрейский велогонщик Биниам Гирмай досрочно завершил участие в многодневной гонке «Джиро д’ Италия» из-за травмы глаза. Как сообщает Gazetta dello Sport, накануне он стал победителем 10-го этапа гонки.

Победитель этапа «Джиро» выбыл из-за попавшей в глаз пробки от шампанского
Фото: ReutersReuters

На церемонии награждения Гирмай открыл полагающуюся на подиуме в велоспорте бутылку шампанского, однако вылетевшая пробка попала ему в левый глаз. После церемонии спортсмен отправился в госпиталь для обследования.

Для 22-летнего Гирмая эта победа стала первой на этапах гранд-туров. Кроме того, эритрейский велогонщик — первый в истории «Джиро д' Италия» темнокожий триумфатор этапа.

Напомним, что «Джиро д' Италия» — знаменитая супермногодневная гонка, которая входит в серию гранд-туров вместе с «Тур де Франс» и»"Вуэльтой Испании». Впервые «Джиро» состоялась в 1909 году, а в текущем году она проходит в 105-й раз.

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