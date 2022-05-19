Штангистке Тё до сих пор не вручили золото московского чемпионата Европы 2021 года

Победительница проходившего в апреле 2021 года в Москве чемпионата Европы по тяжелой атлетике россиянка Ольга Тё до сих пор не получила выигранную золотую награду. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко.
"Ольга еще не получила золото соревнований, - заметил Василенко. - Первоначально планировалось, что она получит награду во время майского чемпионата Европы, но, к сожалению, сейчас это не представляется возможным. Я не исключаю, что Максим Октябринович Агапитов (первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) - прим. ТАСС) съездит на исполком и заберет эту медаль. Также не исключаю, что мы сделаем для Тё резервную копию награды, поскольку тот чемпионат Европы проходил у нас".
EWF официально признала Тё чемпионкой Европы 2021 года в весовой категории до 59 кг после того, как прежняя победительница турнира Боянка Костова, представлявшая Азербайджан, была дисквалифицирована в конце сентября за нарушение антидопинговых правил. Согласно правилам вакантная золотая награда должна достаться спортсмену, ставшему вторым. Тё в Москве заняла второе место с отставанием в один килограмм от лидера.
Российские тяжелоатлеты в настоящее время лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных международной и европейской федерациями тяжелой атлетики после обострения ситуации в Украине.