Штангистке Тё до сих пор не вручили золото московского чемпионата Европы 2021 года

"Ольга еще не получила золото соревнований, - заметил Василенко. - Первоначально планировалось, что она получит награду во время майского чемпионата Европы, но, к сожалению, сейчас это не представляется возможным. Я не исключаю, что Максим Октябринович Агапитов (первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) - прим. ТАСС) съездит на исполком и заберет эту медаль. Также не исключаю, что мы сделаем для Тё резервную копию награды, поскольку тот чемпионат Европы проходил у нас".