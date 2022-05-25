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1 час назад

Финал турнира по прыжкам на батуте на Спартакиаде состоится в Москве

ТАСС

Финал соревнований по прыжкам на батуте в рамках Спартакиады пройдет в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Финал турнира по прыжкам на батуте на Спартакиаде состоится в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы планируем провести [соревнования] во дворце Винер-Усмановой, но как там сейчас ляжет расписание [непонятно], - сказал Макаров. - Крайний срок [утверждения] - в следующую среду".

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил ТАСС, что Спартакиада пройдет в Москве, Казани и Санкт-Петербурге с 20 по 29 августа.

Проведение Спартакиад берет свое начало с 1956 года. Летние соревнования организовывались в предолимпийский год, зимние - за два года до Олимпийских игр. До момента распада Советского Союза прошло 10 летних и семь зимних Спартакиад. Последняя Спартакиада состоялась с марта по сентябрь 1991 года.

Летние виды спорта,Николай Макаров,Олег Матыцин,
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