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1 час назад

Итальянский и литовский тренеры покинули штаб сборной России по академической гребле

Матч ТВ

Итальянец Джанни Постильоне и литовец Миколас Масилионис покинули тренерский штаб сборной России по академической гребле, сообщил «Матч ТВ» президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Итальянский и литовский тренеры покинули штаб сборной России по академической гребле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Постильоне, которого в 2006 году признавали лучшим тренером мира, и Масилионис работали со сборной России с 2020 года. На Олимпиаде в Токио российские гребцы выиграли две серебряные медали.

— Постильоне и Масилионис закончили работу в сборной России в марте. Они сказали, что в силу сложившихся обстоятельств не могут продолжить сотрудничество с нами. Мы пытаемся сохранить тренировочную программу, которая была у этих специалистов, идем по их планам подготовки. Прогресс наших спортсменов продолжается.

Мы тепло и доверительно расстались с Постильоне и Масилионисом. Постильоне был очень разочарован, что прервется наше сотрудничество. Мы были нацелены вместе с Постильоне реформировать подготовку сборной России. Нашу идею пока ставим на стоп. Мы договорились, что в дальнейшем с Джанни можем вернуться к диалогу и совместной работе, когда вся история с отстранением российских спортсменов закончится, — сказал Свирин «Матч ТВ».

В марте Международная федерация гребного спорта отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Летние виды спорта,Алексей Свирин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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