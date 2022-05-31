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1 час назад

«Европейская конфедерация фехтования поддалась русофобской тенденции». Свищев — о прекращении полномочий Позднякова

Матч ТВ

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Европейская конфедерация фехтования (EFC) поддалась общей русофобской тенденции, принимая решение о досрочном прекращении полномочий президента организации Станислава Позднякова.

«Конфедерация фехтования поддалась русофобской тенденции»
Фото: РИАРИА

Во вторник глава Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков сообщил, что конгресс EFC проголосовал за досрочное прекращение его полномочий в организации.

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— Надеялись, что до этого не дойдет. Крайне негативно относимся к решению EFC. Считаем, что это ошибка, которая идет вразрез развития мирового спорта. Удивительно, потому что коллеги-фехтовальщики понимают, сколько делает Поздняков для развития мирового фехтования. Трудно представить, кто еще столько может сделать. Он же не только президент Олимпийского комитета России, но еще и продвигает этот вид спорта на мировом уровне, при этом сам является заслуженным и одним из самых известных фехтовальщиков в истории. Конфедерация поддалась общей русофобской тенденции, не понимая, что в ближайшее время придется все это пытаться восстановить.

Другой вопрос, как к этому будут относиться наши спортсмены, руководители организаций — люди, которых исключили из органов управления. Потому что российские спортсмены и функционеры делают очень много для развития спорта. Здесь не обошлось без давления со стороны Международного олимпийского комитета. Там, как мы знаем, тоже фехтовальщик.

Для меня удивительно даже, что господин Бах уже забыл, как буквально недавно говорил с Поздняковым и другими нашими руководителями о развитии спорта, как хорошо относится к России. А сейчас видим тенденцию давления, о которой он неоднократно заявлял, что хотим исключить россиян из спортивной международной семьи. Как раз те федерации, которые очень сильно зависят от МОК, не справились с давлением. А такие федерации, как теннисная, продолжают развивать спорт и выдерживать все удары. Видим, что ребята участвуют во всех турнирах. А соревнования, которые сильно политизированы, как Уимблдон, лишаются рейтинговых очков, что является серьезным ударом, — сказал Свищев «Матч ТВ».

Поздняков возглавлял EFC с 2016 года, в сентября прошлого года россиянин был переизбран на должность.

Летние виды спорта,Станислав Поздняков,Дмитрий Свищев,Госдума,
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