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35 минут назад

Пловчиха-трансгендер Лиа Томас: «Транс-женщины не угрожают женскому спорту. Причины, по которым я совершила переход, вызывают большое заблуждение»

Sports.ru

Американская пловчиха-трансгендер Лиа Томас высказалась о своем участии в женских соревнованиях.

Пловчиха-трансгендер Томас: «Транс-женщины не угрожают женскому спорту»
Фото: ReutersReuters

В марте Томас побеждала на чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

«Я думаю, что причины, по которым я совершила [трансгендерный] переход, вызывают самое большое заблуждение. Люди говорят: «Ой, после этого она получит преимущество и смож

Я совершила переход, чтобы быть счастливой, чтобы быть самой собой.

Транс-женщины, соревнующиеся в женских видах спорта, не угрожают женскому спорту в целом. Они составляют очень незначительно меньшинство среди всех спортсменов.

Правила NCAA в отношении транс-женщин в женском спорте существуют уже около 10 с лишним лет. И мы не видели какой-либо массовой волны доминирования с их стороны», – сказала Томас в интервью ABC News и ESPN.

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