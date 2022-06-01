Пловчиха-трансгендер Томас: «Транс-женщины не угрожают женскому спорту»

Американская пловчиха-трансгендер Лиа Томас высказалась о своем участии в женских соревнованиях.
В марте Томас побеждала на чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
«Я думаю, что причины, по которым я совершила [трансгендерный] переход, вызывают самое большое заблуждение. Люди говорят: «Ой, после этого она получит преимущество и смож
Я совершила переход, чтобы быть счастливой, чтобы быть самой собой.
Транс-женщины, соревнующиеся в женских видах спорта, не угрожают женскому спорту в целом. Они составляют очень незначительно меньшинство среди всех спортсменов.
Правила NCAA в отношении транс-женщин в женском спорте существуют уже около 10 с лишним лет. И мы не видели какой-либо массовой волны доминирования с их стороны», – сказала Томас в интервью ABC News и ESPN.