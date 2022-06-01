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1 час назад

Индийский паралимпиец Кумар дисквалифицирован на два года за обман медкомиссии. Он лишился бронзы Токио-2020

Sports.ru

Индийский паралимпиец Винод Кумар дисквалифицирован на два года за умышленный обман медицинской комиссии.

Паралимпийца дисквалифицировали за обман медкомиссии
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщил Международный паралимпийский комитет (МПК). Срок дисквалификации продлится до августа 2023 года.

Утверждается, что Кумар скрывал свои реальные физические возможности, чтобы заявиться в соревновательную категорию F52. В ней выступают спортсмены с мышечными нарушениями и ограниченным диапазоном движений, связанным с ампутацией конечностей и различиями в длине ног.

Результаты 41-летнего спортсмена на Паралимпиаде в Токио, где он завоевал бронзу в метании диска, аннулированы.

Летние паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Летние виды спорта,
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