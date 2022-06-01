Софья Великая хочет на Олимпиаду

У меня же особенный путь в плане моей карьеры, моей подготовки к крупным соревнованиям. Не как у всех, не по стандарту. Поэтому я продолжаю быть оптимистом. То, что сейчас нет международных соревнования, не значит, что мы должны перестать работать. Нужно усиливать свои личные качества, чтобы мы были готовы к возвращению на международную арену. У нас большая страна, у нас высококвалифицированные тренеры, у нас есть инфраструктура: в общем, у нас есть все, чтобы развивать себя. Вопрос в психологии — да. Тут нужно работать и тренерам, и спортсменам.