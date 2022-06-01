Софья Великая хочет на Олимпиаду

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» на церемонии открытия международного Форума Юных Олимпийцев в Москве заявила, что ее целью является выступление на Олимпиаде-2024 в Париже.
— У вас с этими активностями в ОКР и комиссии спортсменов хватает времени на спорт?
— Времени хватает. У меня индивидуальный план. Многое будет зависеть от сроков ограничений, от возможностей, которые у нас будут. Усиленно начну тренироваться с сентября. Сейчас просто поддерживаю форму, чтобы быть в тонусе. Я в олимпийском движении, и в свободное время всегда участвую в мероприятиях ОКР и мероприятиях, связанных с детско-юношеским спортом. К ситуации с международным сезоном могу относится только с юмором.
У меня же особенный путь в плане моей карьеры, моей подготовки к крупным соревнованиям. Не как у всех, не по стандарту. Поэтому я продолжаю быть оптимистом. То, что сейчас нет международных соревнования, не значит, что мы должны перестать работать. Нужно усиливать свои личные качества, чтобы мы были готовы к возвращению на международную арену. У нас большая страна, у нас высококвалифицированные тренеры, у нас есть инфраструктура: в общем, у нас есть все, чтобы развивать себя. Вопрос в психологии — да. Тут нужно работать и тренерам, и спортсменам.
— Получается, в планах у вас августовской Спартакиады нет?
— На данный момент я не собираюсь участвовать. Но, возможно, эта ситуация изменится. Не могу говорить об этом с уверенностью. Но если говорить о моей подготовке в целом, то Париж-2024 остается моей целью.
Великая — двукратная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, серебряный призер Игр в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио, а также 8-кратная чемпионка мира.
Олимпиада 2024 года пройдет с 26 июля по 11 августа.