Аверина поделилась своими эмоциями от участия в соревнованиях в Дубае

«Было неожиданно, что там была такая сильная поддержка, что нас будут так тепло там приветствовать. Еще даже когда мы не вышли на первый вид, зал уже был полный и люди стояли с российскими флагами, которых было много. Очень приятно и неожиданно», — приводит слова Арины «СЭ».