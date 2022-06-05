Российская спортсменка, чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина поделилась своими эмоциями от участия в соревнованиях в Дубае (ОАЭ), а также рассказала планах на будущее.
«Было неожиданно, что там была такая сильная поддержка, что нас будут так тепло там приветствовать. Еще даже когда мы не вышли на первый вид, зал уже был полный и люди стояли с российскими флагами, которых было много. Очень приятно и неожиданно», — приводит слова Арины «СЭ».
Также гимнастка поделилась своими планами на ближайшее время.
«Завтра мы будем выступать в Москве на соревнованиях у Ирины Александровны, сегодня ночью прилетаем в столицу, завтра уже выступаем. После чего будет мастер-класс в Пензе. График насыщенный», — отметила Аверина.