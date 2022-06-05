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1 час назад

Арина Аверина не ожидала мощной поддержки на турнире по художественной гимнастике в Дубае

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Российская спортсменка, чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина поделилась своими эмоциями от участия в соревнованиях в Дубае (ОАЭ), а также рассказала планах на будущее.

Аверина поделилась своими эмоциями от участия в соревнованиях в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Было неожиданно, что там была такая сильная поддержка, что нас будут так тепло там приветствовать. Еще даже когда мы не вышли на первый вид, зал уже был полный и люди стояли с российскими флагами, которых было много. Очень приятно и неожиданно», — приводит слова Арины «СЭ».

Также гимнастка поделилась своими планами на ближайшее время.

«Завтра мы будем выступать в Москве на соревнованиях у Ирины Александровны, сегодня ночью прилетаем в столицу, завтра уже выступаем. После чего будет мастер-класс в Пензе. График насыщенный», — отметила Аверина.

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