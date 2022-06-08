«В ряде стран была проявлена агрессия»: глава МОК об отстранении россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Трансляцию его выступления транслировал YouTube-канал ASOIF.

«В ряде стран была проявлена агрессия против российских и белорусских спортсменов, и мы не могли гарантировать их безопасность на соревнованиях. Например, на «Экспо» российский павильон подвергся нападению, а затем те, кто отвечал за безопасность российского павильона, напали на другие. Это не то, что мы хотим увидеть на международных соревнованиях», — сказал Бах.

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Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды», — отмечается в заявлении организации.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о ситуации с участием российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года. Его слова передает «Матч ТВ».

«Нужно разбираться с ситуацией шаг за шагом. У нас есть действующие меры и рекомендации, о которых вы знаете. Мы не знаем, как будет развиваться политическая ситуация. Надеемся, что скоро наступит мир, но мы можем только следить за ситуацией. Решения остаются за политиками. В случае необходимости примем соответствующие меры, когда придет время», — сказал Бах.

Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Легендарный тренер Евгений Трефилов, приведший женскую сборную России по гандболу к золоту Олимпиады-2016, высказался о допуске национальной команды на Игры-2024 в Париж.

«Я думаю, что на Олимпиаду в Париже нас не пустят. Ну, пусть проводят без России. Нам же нужно сосредоточиться на том, чтобы привести в порядок свои дела в спорте. Повторить то, что было в СССР – я имею в виду отбор спортсменов, которые могут отработать за страну на международной арене в будущем. Пока этот процесс идёт очень плохо. У нас куча спортивных школ, которые не дают вообще никакого результата. Сложившуюся ситуацию нужно использовать для развития спорта в стране. За период отстранения надо подготовиться так, чтобы вернуться как минимум на том же уровне, а лучше ещё сильнее. Будем надеяться, что мы доживём до лучших времён», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможности получить моральную компенсацию за отстранение россиян от постов в международных федерациях.

«Все снятия россиян с постов международных федераций нужно переводить в деньги. Пусть платят моральную компенсацию. Это всё идёт от Международного олимпийского комитета. Они богатая организация, деньги у них есть. Нужно им обосновать нашу позицию», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Адвокат Максим Калинов сообщил, что Россия может добиться финансовой компенсации за отменённые в стране международные соревнования.

«Спортивные организации могут потребовать компенсации финансовых расходов. Для этого организации подали соответствующие запросы. Когда поступят ответы об отказе, можно будет обращаться в судебные инстанции. Вопрос в том, как на это отреагируют в судах. Это спорный вопрос», — цитирует Калинова «Матч ТВ».

По его словам, если договором предусмотрено, что судебные дела решаются в России, то всё должно разрешиться положительно.

«Что касается других стран — моё мнение, что будет сложновато доказать правоту, но это нужно делать», — заключил он.

Напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета. Также в России были отменены все международные старты.

Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева призвала российских спортсменов бороться за возможность участвовать в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Соответствующее сообщение она разместила в среду в своем телеграм-канале.

Ранее конгресс ISU проголосовал за повышение возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет, а также оставил в силе отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления.

"Это (повышение возрастного ценза - прим. ТАСС) было ожидаемо от ISU. Лично у меня до последнего теплилась надежда, что наших ребят допустят до международных соревнований. Позитивный настрой вселили ребята из ATP и WTA, которые отказались отстранять российских теннисистов от соревнований, несмотря на давление, а также лишили Уимблдон рейтинговых очков за их отказ принимать спортсменов из России и Беларуси. Я искренне верила, что такой адекватный подход возможен и со стороны международного союза конькобежцев, но чуда не случилось", - написала Медведева.

"Нам стоит бороться именно за право дать нашим спортсменам выступать под эгидой ISU, а не устраивать истерики по поводу того, что кто-то там, возможно, сменит гражданство и так далее. Это давление на наших спортсменов. Когда я переехала в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, наши СМИ бесконечно мусолили, что я буду выступать за страну кленового листа. И мне, и моему агенту, и моим близким разрывали телефоны с истеричными вопросами "Каково предавать Родину?" Я опровергла новость о смене гражданства несколько раз, но звонить продолжали с вопросами, когда я начну выступать за Канаду, а у меня и в мыслях такого не было", - добавила фигуристка.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал в беседе с NEWS.ru отстранение сборной России по хоккею от чемпионата мира 2023 года. По его мнению, это только начало пути отстранений. Собеседник не смог найти пути выхода из сложившейся ситуации и указал на лицемерную позицию «хоккейной верхушки».

Пути выхода из этой ситуации я не вижу. Вместе с тем никто не отстраняет Овечкина, и никто его не отстранит, потому что Овечкин великий, он сейчас выйдет в майке «Putin Team» <...> на пограничный контроль, и все его радостно пропустят, — заявил Губерниев.

Также Губерниев оценил предложение Международной федерации хоккея (ИИХФ) перевести сборную России в первый дивизион участников чемпионата мира. Он призвал принимать соответствующие меры, хоть и не смог указать какие.

Нам нужно будет забросать ИИХФ клюшками и коньками и нигде не участвовать? Какие у нас есть пути решения проблемы? Никаких! Конечно нас опустят на дивизион ниже, мы лишимся рейтинговых очков, у нас ситуация тяжелая. Вопрос в отношении того, что нам делать: пытаться договариваться, объяснять, восстанавливаться. Я не знаю что делать. Ситуация плохая. Будет еще хуже, но это не значит, что нужно сидеть сложа руки и ничего не делать, — добавил Губерниев.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сегодня днём приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от чемпионата мира 2023 года. Турнир, изначально отданный Санкт-Петербургу, был перенесён в Финляндию и Латвию. Также Россия лишилась права на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов рассказал, как воспринимает решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Когда складываются не совсем хорошие обстоятельства, когда нас закрывают и не дают выступать, то это становится мотивацией, чтобы доказать миру, кто на самом деле сильный», — приводит слова Большунова сайт ГТРК «Пенза».

Напомним, на прошедших Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в эфире YouTube-канала ASOIF оценил отстранение российских теннисистов от Уимблдона-2022.

Глава МОК раскритиковал решение властей Великобритании.

«В Париже россияне могли играть как нейтральные спортсмены, а в Лондоне местное правительство говорит "ни в коем случае". Это противоречит всем принципам, за которые мы выступаем», — заявил он.

Бах также отметил, что спортивные федерации должны самостоятельно принимать решения, иначе они рискуют стать политическим инструментом.

20 апреля стало известно об отстранении российских спортсменов от Уимблдона. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

На турнирах под эгидой ATP и WTA российские теннисисты выступают в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что российский гимнаст Иван Куляк подал апелляцию на дисквалификацию со стороны Фонда гимнастической этики.

«Куляк подал апелляцию в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики на решение дисциплинарной комиссии дисквалифицировать его на один год», — приводит слова Титова ТАСС.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.