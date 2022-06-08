Винер-Усманова объяснила, почему не подходит к телевизору

«Международные соревнования сейчас я вообще не смотрю, мне это неинтересно. Потому что то, что там делается… Я просто одним глазом посмотрела упражнение одной из гимнасток, которая заняла первое место, больше не подхожу к телевизору. Потому что очень много грязи, хореографии никакой нет», — сказала Винер-Усманова.