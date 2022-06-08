Винер-Усманова объяснила, почему не подходит к телевизору

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что не смотрит международные соревнования, в которых не могут принимать участие российские спортсменки. Она назвала такие турниры «неинтересными» и «грязными», передает РИА «Новости».
«Международные соревнования сейчас я вообще не смотрю, мне это неинтересно. Потому что то, что там делается… Я просто одним глазом посмотрела упражнение одной из гимнасток, которая заняла первое место, больше не подхожу к телевизору. Потому что очень много грязи, хореографии никакой нет», — сказала Винер-Усманова.
Она также добавила, что введенные против России санкции «помогли всей РФ увидеть и узнать наших лидеров». Также, по словам Винер-Усмановой, ограничения позволили отечественным спортивным федерациям, уходя от международных правил, делать программы «более интересными и разнообразными».
Напомним, что ранее Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой организации из-за событий на Украине.