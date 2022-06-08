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2 часа назад

Винер-Усманова призналась, что не смотрит турниры без российских гимнасток

Елена Прошина

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что не смотрит международные соревнования, в которых не могут принимать участие российские спортсменки. Она назвала такие турниры «неинтересными» и «грязными», передает РИА «Новости».

Винер-Усманова объяснила, почему не подходит к телевизору
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Международные соревнования сейчас я вообще не смотрю, мне это неинтересно. Потому что то, что там делается… Я просто одним глазом посмотрела упражнение одной из гимнасток, которая заняла первое место, больше не подхожу к телевизору. Потому что очень много грязи, хореографии никакой нет», — сказала Винер-Усманова.

Она также добавила, что введенные против России санкции «помогли всей РФ увидеть и узнать наших лидеров». Также, по словам Винер-Усмановой, ограничения позволили отечественным спортивным федерациям, уходя от международных правил, делать программы «более интересными и разнообразными».

Напомним, что ранее Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой организации из-за событий на Украине.

Летние виды спорта,Ирина Винер,
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