В ОКР предложили отказаться от флагов и гимнов в спорте

Член президиума исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Валерий Сысоев высказался о ситуации в мировом спорте. Об этом сообщает RT.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, профессиональным атлетам давно пора отказаться от флагов и гимнов. «Посмотрите, как сильно меняет тактику своего участия в олимпийском движении профессиональный спорт. Такие страны, как Германия, Франция, Италия, вообще не зацикливаются на такой вещи, как командный зачет», — рассказал Сысоев.

Он также назвал крупные мировые турниры соревнованием личностей. По мнению Сысоева, нужно отказаться от всех атрибутов, которые политизируют спорт.