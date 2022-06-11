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4 часа назад

В ОКР предложили отказаться от флагов и гимнов в спорте

Lenta.ruиещё 2

Член президиума исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Валерий Сысоев высказался о ситуации в мировом спорте. Об этом сообщает RT.

В ОКР предложили отказаться от флагов и гимнов в спорте
Фото: ReutersReuters

По его словам, профессиональным атлетам давно пора отказаться от флагов и гимнов. «Посмотрите, как сильно меняет тактику своего участия в олимпийском движении профессиональный спорт. Такие страны, как Германия, Франция, Италия, вообще не зацикливаются на такой вещи, как командный зачет», — рассказал Сысоев.

Он также назвал крупные мировые турниры соревнованием личностей. По мнению Сысоева, нужно отказаться от всех атрибутов, которые политизируют спорт.

В конце февраля различные спортивные организации последовали рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и наложили санкции на российских спортсменов. В большинстве случаев атлетов отстранили от международных соревнований.

Летние виды спорта,
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