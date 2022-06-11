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1 час назад

Олимпийская чемпионка в метании молота ценой травмы самостоятельно задержала вора

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в метании молота, полька Анита Влодарчик сообщила, что самостоятельно задержала вора, который пытался угнать её машину. Инцидент произошёл в Варшаве.

Олимпийская чемпионка самостоятельно задержала вора и получила травму
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«В мою машину вломился иностранец. Я в одиночку поймала вора и передала полиции. К сожалению, я поплатилась за это мышечной травмой. Операция пройдёт в понедельник. Спасибо польской полиции️ за оперативное вмешательство. После завершения карьеры я, вероятно, уйду в ММА, как наша чемпионка Йоанна Енджейчик», — написала Влодарчик в своих социальных сетях.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНИТЫ ВЛОДАРЧИК

Помимо олимпийских наград, 36-летняя Влодарчик является трёхкратной чемпионкой мира и четырёхкратной Европы. Также Аните принадлежит мировой рекорд в метании молота (82,98 м).

Летние виды спорта,Анита Влодарчик,
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