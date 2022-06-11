Олимпийская чемпионка самостоятельно задержала вора и получила травму

«В мою машину вломился иностранец. Я в одиночку поймала вора и передала полиции. К сожалению, я поплатилась за это мышечной травмой. Операция пройдёт в понедельник. Спасибо польской полиции️ за оперативное вмешательство. После завершения карьеры я, вероятно, уйду в ММА, как наша чемпионка Йоанна Енджейчик», — написала Влодарчик в своих социальных сетях.