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1 час назад

Трехкратная олимпийская чемпионка получила травму при задержании вора

Илья Родин

Трехкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик сообщила в соцсетях, что при задержании вора, пытавшегося проникнуть в ее автомобиль, получила травму. Об этом пишет РБК.

Олимпийская чемпионка получила травму при задержании вора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что польской спортсменке в понедельник, 13 июня, сделают операцию. Но ей все же придется пропустить соревнования внутри страны. Кроме того, с высокой долей вероятности, она не сможет поехать на чемпионат мира.

«В мою машину пытался проникнуть неизвестный. Я в одиночку задержала вора и передала его полиции. К сожалению, я поплатилась за это мышечной травмой. Операция в понедельник», - рассказала Анита Влодарчик.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНИТЫ ВЛОДАРЧИК

Она отметила, что, возможно, после завершения карьеры будет участвовать в боях ММА или UFC.

«После завершения карьеры я думаю, что буду драться в ММА или UFC, как наша чемпионка Йоанна Енджейчик, потому что мне удалось нанести несколько ударов преступнику», - предположила она.

36-летняя полька является обладательницей многих престижных спортивных наград, помимо олимпийских. Она стала трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной Европы. Кроме того, Анита установила мировой рекорд в метании молота (82,98 м), уточняет «Чемпионат».

Летние виды спорта,Анита Влодарчик,
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