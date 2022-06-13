Россию захотели исключить из Европейской конфедерации фехтования

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что несколько членов Европейской конфедерации фехтования (EFC) собираются выступить с предложением о лишении России членства в организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Северные страны — Норвегия, Швеция, Финляндия, а также страны Прибалтики — собираются выступить с предложением изменить устав, а затем исключить нас из EFC», — объяснил Мамедов.

Он отметил, что для принятия решения необходимо набрать 75 процентов голосов на ближайшем конгрессе организации.

31 мая Конгресс EFC проголосовал за досрочное прекращение полномочий Станислава Позднякова как действующего главы организации. Россиянин заявил, что благодарен европейской фехтовальной семье за шесть лет работы, и пожелал спортсменам и тренерам достойных результатов.

«Печально, что истерика в Европе привела к культуре отмены всего русского, даже в таком благородном виде спорта, как фехтование», — подчеркнул он.