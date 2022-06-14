Трибунал GEF принял апелляцию дисквалифицированного гимнаста Куляка

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) принял апелляцию российского гимнаста Ивана Куляка, дисквалифицированного на один год за выход на церемонию награждения с буквой Z на груди. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе GEF.

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"Фонд гимнастической этики подтверждает, что Иван Куляк подал апелляцию на недавнее решение дисциплинарной комиссии GEF. Наша общая политика заключается в том, чтобы не давать других комментариев по открытым делам", - ответил представитель пресс-службы на вопрос, когда будет рассмотрен иск российского гимнаста.

17 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Куляка на один год с правом подачи апелляции в течение 21 дня. Спортсмен на этапе Кубка мира, который проходил в конце марта в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Также спортсмен должен заплатить штраф в размере $500 и вернуть бронзовую медаль и призовые ($600). 7 июня Куляк подал апелляцию на решение дисциплинарной комиссии.

Международная федерация гимнастики (FIG) также предлагала дисквалифицировать двух тренеров сборной России - Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина - за поведение спортсмена. Однако комиссия GEF не стала наказывать тренеров, так как не нашла нарушений правил FIG с их стороны.