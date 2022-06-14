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1 час назад

Трибунал GEF принял апелляцию дисквалифицированного на год российского гимнаста Куляка

ТАСС

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) принял апелляцию российского гимнаста Ивана Куляка, дисквалифицированного на один год за выход на церемонию награждения с буквой Z на груди. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе GEF.

Трибунал GEF принял апелляцию дисквалифицированного гимнаста Куляка
Фото: ТАССТАСС

"Фонд гимнастической этики подтверждает, что Иван Куляк подал апелляцию на недавнее решение дисциплинарной комиссии GEF. Наша общая политика заключается в том, чтобы не давать других комментариев по открытым делам", - ответил представитель пресс-службы на вопрос, когда будет рассмотрен иск российского гимнаста.

17 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Куляка на один год с правом подачи апелляции в течение 21 дня. Спортсмен на этапе Кубка мира, который проходил в конце марта в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Также спортсмен должен заплатить штраф в размере $500 и вернуть бронзовую медаль и призовые ($600). 7 июня Куляк подал апелляцию на решение дисциплинарной комиссии.

Международная федерация гимнастики (FIG) также предлагала дисквалифицировать двух тренеров сборной России - Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина - за поведение спортсмена. Однако комиссия GEF не стала наказывать тренеров, так как не нашла нарушений правил FIG с их стороны.

Буква Z нанесена на российскую боевую технику, участвующую в спецоперации на Украине. В России проходят акции в поддержку армии страны с использованием символа Z.

Летние виды спорта,Игорь Калабушкин,Иван Куляк,Валентина Родионенко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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