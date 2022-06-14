Томас Бах проигнорирует письмо Ласицкене

Ласицкене обратилась к Баху по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований. «Я не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придется признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК», – написала спортсменка.