Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
2 часа назад

В Британии скандал в гимнастике объяснили связью с СССР

Lenta.ru

Британский юрист Энн Уайт объяснила, что жестокость местных тренеров по отношению к гимнасткам может быть связана с использованием советских методик преподавания. Выдержки из ее отчета приводит РИА Новости.

В Британии скандал в гимнастике объяснили связью с СССР
Фото: ShutterstockShutterstock

Юрист обратила внимание на то, что начиная с 1980-х в стране господствовало утверждение, что тренеры из СССР приносят результат. При этом она посчитала, что советским специалистам не хватало навыков межличностного общения. По мнению Уайт, Федерация гимнастики Великобритании (British Gymnastics) создала культуру, в которой спортсменок морили голодом, унижали и оскорбляли.

Свои выводы юрист опубликовала в 306-страничном отчете, который представляет собой «всестороннее и широкомасштабное расследование обвинений» в жестоком обращении к спортсменкам со стороны тренеров. В документе рассмотрены свидетельства почти 400 человек.

15 июня около 40 британских спортсменок подали иски к руководству British Gymnastics, в которых заявили о физическом и психологическом насилии со стороны тренеров. В настоящее время проводится расследование на всех уровнях руководства.

Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители