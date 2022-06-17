Украинские дзюдоисты бойкотируют турнир в Монголии из-за россиян

«Вопреки рекомендации Международного олимпийского комитета и мартовскому решению IJF об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех стартов, сейчас всё переиграли. Есть позиция ФДУ, которую мы озвучили раньше: если российских и белорусских дзюдоистов не отстранят от соревнований, мы не будем участвовать в стартах под эгидой IJF. Новых заявлений не будет», — написал, в частности, Кошляк.