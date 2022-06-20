Украинские синхронистки снялись с ЧМ из-за «русской музыки»

Сборная Украины по синхронному плаванию отказалась от участия в чемпионате мира. Главный тренер нацкоманды Светлана Саидова заявила, что причиной такого решения стала «русская музыка». Ее слова приводит Telegram-канал «За кадром».
Саидова сообщила, что изначально готовила техническую программу под отрывок из «Лебединого озера» композитора Петра Чайковского, но после начала Россией спецоперации на Украине не захотела, чтобы синхронистки выступали под произведение автора из РФ.
«В связи с тем, что они ворвались в нашу страну, я обо всем русском даже слышать не хочу, даже если это Чайковский и мировое достояние.» — пояснила свое решение главный тренер сборной Украины.
При этом авторы Telegram-канала отметили, что синхронистки уже успели завоевать на ЧМ две медали.