Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

Украинские синхронистки снялись с чемпионата мира из-за "русской музыки".

Елена Прошина

Сборная Украины по синхронному плаванию отказалась от участия в чемпионате мира. Главный тренер нацкоманды Светлана Саидова заявила, что причиной такого решения стала «русская музыка». Ее слова приводит Telegram-канал «За кадром».

Украинские синхронистки снялись с ЧМ из-за «русской музыки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Саидова сообщила, что изначально готовила техническую программу под отрывок из «Лебединого озера» композитора Петра Чайковского, но после начала Россией спецоперации на Украине не захотела, чтобы синхронистки выступали под произведение автора из РФ.

«В связи с тем, что они ворвались в нашу страну, я обо всем русском даже слышать не хочу, даже если это Чайковский и мировое достояние.» — пояснила свое решение главный тренер сборной Украины.

При этом авторы Telegram-канала отметили, что синхронистки уже успели завоевать на ЧМ две медали.

Летние виды спорта,Петр Чайковский,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители