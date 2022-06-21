Трансгендеров не пускают в регби

— Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что в компетенцию каждого вида спорта и его руководящего органа входит определение того, насколько спортсмен может иметь непропорциональное преимущество по сравнению со своими сверстниками, принимая во внимание различную природу каждого вида спорта. В интересах избежания ненужных социальных, юридических и репутационных рисков для соревнований IRL и тех, кто в них участвует, IRL считает необходимым и обязательным провести дополнительные консультации и дополнительные исследования, прежде чем окончательно утвердить свои правила. IRL продолжит работу над набором критериев, основанных на наилучших возможных доказательствах, которые справедливо уравновешивают право человека на игру с безопасностью для всех участников, — говорится в сообщении.