Федерация дзюдо Украины отказалась от участия в турнирах из-за допуска россиян

«Провозглашая лозунги о дружбе, солидарности, мире, спорте вне политики, ценности дзюдо, в то же время Международная федерация дзюдо принимает чисто политическое решение, допуская спортсменов из России и Беларуси к участию в олимпийской квалификации. Международная федерация дзюдо стала первой из международных федераций по видам спорта, грубо проигнорировавшей рекомендации Международного олимпийского комитета. Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией дзюдо, до отстранения Федерацией дзюдо России и Беларуси от участия в соревнованиях IJF в любом статусе», — говорится в заявлении Федерации дзюдо Украины в «Фейсбуке»*.