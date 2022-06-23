«Она не дышала, вода попала в легкие»

"Это ужасно, но такое случается. Не зря у нас ввели в регламент, что нельзя более 45 секунд находиться под водой. У нас уже был случай, когда японка после групповой программы на Олимпиаде пошла на дно. Такое случалось часто. Да, это ужасно, но это так. Это спорт, открытая вода. Может быть, ей стало жарко или совпало с каким-то не лучшим самочувствием. В полуфинале она сделала то же самое соло с такой же сложностью, сделала его до конца и была в порядке. Большое уважение Андреа, что она так быстро среагировала. Дети под водой на задержку плавают и не всегда осознают, что пора идти наверх. Кислородное голодание дает такой эффект - тебе вроде бы хорошо, но на самом деле уже нет. А когда речь идет о спорте высших достижений, работаем на пике возможностей, тело не всегда успевает", - приводит слова Чигиревой "Матч ТВ".