Американская синхронистка Альварес потеряла сознание в бассейне

"У нее была только вода в легких, как только она снова начала дышать, все было в порядке. По ощущениям прошел целый час, я сказала, что что-то не так, я кричала спасателям, чтобы они лезли в воду, но они не поняли, что я говорю. Она не дышала, я плыла так быстро, как только могла, как будто это был финал Олимпиады", - рассказала Фуэнтес.