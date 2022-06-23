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1 час назад

Американская синхронистка Альварес потеряла сознание в бассейне после выступления

ТАСС

Американка Анита Альварес потеряла сознание в бассейне после исполнения технической программы в финальных соревнованиях солисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Об этом в четверг сообщило агентство AFP.

Американская синхронистка Альварес потеряла сознание в бассейне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Альварес опустилась на дно бассейна и не дышала. Тренер спортсменки Андреа Фуэнтес прыгнула в воду и спасла свою подопечную.

"Это было очень страшно. Мне пришлось самой прыгнуть, потому что спасатели этого не сделали. Я испугалась, потому что увидела, что она не дышит, но сейчас она чувствует себя очень хорошо", - сказала Фуэнтес.

Альварес доставили на носилках в медицинский центр. Позже сборная США по плаванию сообщила, что у синхронистки все хорошо.

Фуэнтес сообщила, что ее подопечная потеряла сознание из-за усилий, затраченных во время выступления.

"У нее была только вода в легких, как только она снова начала дышать, все было в порядке. По ощущениям прошел целый час, я сказала, что что-то не так, я кричала спасателям, чтобы они лезли в воду, но они не поняли, что я говорю. Она не дышала, я плыла так быстро, как только могла, как будто это был финал Олимпиады", - рассказала Фуэнтес.

Альварес заняла последнее, шестое место в финале, набрав 86,2807 балла. Победу одержала японская сихнронистка Юкико Инуи (92,8662). По словам Фуэнтес, ее подопечная планирует отдохнуть в четверг и надеется принять участие в пятничных командных соревнованиях после дополнительных медицинских осмотров. Также сообщается, что спортсменка уже теряла сознание во время олимпийской квалификации в Барселоне в прошлом году.

Летние виды спорта,Юкико Инуи,Андреа Фуэнтес,
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